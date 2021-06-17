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Маттео Берреттини не пустил Энди Маррея в четвертьфинал турнира в Лондоне

Маттео Берреттини не пустил Энди Маррея в четвертьфинал турнира в Лондоне
Яна Метлёва
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Бывшая первая ракетка мира, шотландец Энди Маррей завершил своё выступление на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В матче второго круга Маррей в двух сетах проиграл 9-й ракетке мира, итальянцу Маттео Берреттини (1) со счётом 3:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 25 минут.

Маррей 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не использовал ни одного брейк-пойнта из 3. На счету Берреттини 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале турнира Берреттини встретится с ещё одним британцем, Даниэлем Эвансом (6).

Действующим обладателем титула в Лондоне является испанец Фелисьяно Лопес, он стал чемпионом в 2019 году, а в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

Лондон. 2-й круг
17 июня 2021, четверг. 16:10 МСК
Маттео Берреттини
9
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Энди Маррей
124
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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