Маттео Берреттини не пустил Энди Маррея в четвертьфинал турнира в Лондоне

Бывшая первая ракетка мира, шотландец Энди Маррей завершил своё выступление на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В матче второго круга Маррей в двух сетах проиграл 9-й ракетке мира, итальянцу Маттео Берреттини (1) со счётом 3:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 25 минут.

Маррей 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не использовал ни одного брейк-пойнта из 3. На счету Берреттини 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале турнира Берреттини встретится с ещё одним британцем, Даниэлем Эвансом (6).

Действующим обладателем титула в Лондоне является испанец Фелисьяно Лопес, он стал чемпионом в 2019 году, а в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.