Маттео Берреттини не пустил Энди Маррея в четвертьфинал турнира в Лондоне
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Бывшая первая ракетка мира, шотландец Энди Маррей завершил своё выступление на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).
В матче второго круга Маррей в двух сетах проиграл 9-й ракетке мира, итальянцу Маттео Берреттини (1) со счётом 3:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 25 минут.
Маррей 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не использовал ни одного брейк-пойнта из 3. На счету Берреттини 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В четвертьфинале турнира Берреттини встретится с ещё одним британцем, Даниэлем Эвансом (6).
Действующим обладателем титула в Лондоне является испанец Фелисьяно Лопес, он стал чемпионом в 2019 году, а в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.
Лондон. 2-й круг
17 июня 2021, четверг. 16:10 МСК
9
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
124
Энди Маррей
Э. Маррей
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