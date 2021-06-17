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10 эйсов не помогли Рыбакиной обыграть Мугурусу во втором круге турнира в Берлине

10 эйсов не помогли Рыбакиной обыграть Мугурусу во втором круге турнира в Берлине
Яна Метлёва
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

В матче второго круга Рыбакина в двух сетах проиграла представительнице Испании Гарбинье Мугурусе (6) со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 43 минуты.

Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 1 брейк-пойнт из 7. На счету Мугурусы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале турнира Мугуруса сыграет с француженкой Ализе Корне, которая ранее сенсационно победила третью сеяную — Бьянку Андрееску из Канады.

Отметим, что на прошедшем «Ролан Гаррос» Рыбакина дошла до четвертьфинальной стадии, где уступила будущей финалистке, россиянке Анастасии Павлюченковой, со счётом 7:6, 2:6, 7:9.

Берлин. 2-й круг
17 июня 2021, четверг. 15:35 МСК
Гарбинье Мугуруса
13
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Елена Рыбакина
21
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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