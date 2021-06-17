Александр Зверев не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Галле

Шестая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев не сумел пробиться в четвертьфинальный раунд травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия).
В матче второго круга Зверев (3) неожиданно проиграл французу Уго Умберу со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6. Встреча продлилась 1 час 51 минуту.
Зверев 20 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 1 брейк-пойнт из 2. Его соперник выполнил 10 эйсов, сделал 1 двойную ошибку и реализовал свой единственный брейк-пойнт.
На прошедшем «Ролан Гаррос» Зверев дошёл до полуфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 3:6.
Призовой фонд турнира в Галле составил более € 1,3 млн. Его действующим победителем является 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер.
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