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Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира в Бирмингеме, обыграв Марту Костюк

Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира в Бирмингеме, обыграв Марту Костюк
Яна Метлёва
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-500 в Бирмингеме (Великобритания), который продлится до 20 июня. В матче второго круга Касаткина (4) обыграла представительницу Украины, 18-летнюю Марту Костюк со счётом 6:2, 7:5. Встреча продлилась 1 час 23 минуты.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Костюк ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

За право выйти в полуфинал турнира Касаткина сразится с чешкой Терезой Мартинцовой.

Призовой фонд турнира в Бирмингеме составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является австралийка Эшли Барти.

Бирмингем. 2-й круг
17 июня 2021, четверг. 20:05 МСК
Дарья Касаткина
35
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Марта Костюк
65
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
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