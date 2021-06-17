Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира в Бирмингеме, обыграв Марту Костюк

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-500 в Бирмингеме (Великобритания), который продлится до 20 июня. В матче второго круга Касаткина (4) обыграла представительницу Украины, 18-летнюю Марту Костюк со счётом 6:2, 7:5. Встреча продлилась 1 час 23 минуты.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Костюк ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

За право выйти в полуфинал турнира Касаткина сразится с чешкой Терезой Мартинцовой.

Призовой фонд турнира в Бирмингеме составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является австралийка Эшли Барти.