«Как же это мило!» Виктория Азаренко пришла на пресс-конференцию с сыном Лео

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пришла на послематчевую пресс-конференцию с четырёхлетним сыном Лео. Ранее Азаренко стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), обыграв представительницу Германии Анжелику Кербер со счётом 6:3, 7:5.

Фотографиями с совместного интервью поделилась пресс-служба WTA.

Публикация доступна в «инстаграме» WTA.

В комментариях к посту фанаты тенниса восхитились снимками теннисистки с сыном. «Как же это мило!», «Вика и её мини-копия», «Глаза как у мамы», «Близнецы» — написали пользователи в комментариях.

31-летняя Азаренко – бывшая первая ракетка мира, обладательница 21 титула в одиночном разряде, среди которых два трофея Открытого чемпионата Австралии.