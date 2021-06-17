Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Как же это мило!» Виктория Азаренко пришла на пресс-конференцию с сыном Лео

«Как же это мило!» Виктория Азаренко пришла на пресс-конференцию с сыном Лео
Яна Метлёва
Комментарии

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пришла на послематчевую пресс-конференцию с четырёхлетним сыном Лео. Ранее Азаренко стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), обыграв представительницу Германии Анжелику Кербер со счётом 6:3, 7:5.

Фотографиями с совместного интервью поделилась пресс-служба WTA.

Публикация доступна в «инстаграме» WTA.

В комментариях к посту фанаты тенниса восхитились снимками теннисистки с сыном. «Как же это мило!», «Вика и её мини-копия», «Глаза как у мамы», «Близнецы» — написали пользователи в комментариях.

31-летняя Азаренко – бывшая первая ракетка мира, обладательница 21 титула в одиночном разряде, среди которых два трофея Открытого чемпионата Австралии.

«Судья, с которым не поспоришь». Секрет успеха теннисных мам Азаренко, Весниной, Серены «Судья, с которым не поспоришь». Секрет успеха теннисных мам Азаренко, Весниной, Серены
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021