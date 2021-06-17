«Как же это мило!» Виктория Азаренко пришла на пресс-конференцию с сыном Лео
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пришла на послематчевую пресс-конференцию с четырёхлетним сыном Лео. Ранее Азаренко стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), обыграв представительницу Германии Анжелику Кербер со счётом 6:3, 7:5.
Фотографиями с совместного интервью поделилась пресс-служба WTA.
Публикация доступна в «инстаграме» WTA.
В комментариях к посту фанаты тенниса восхитились снимками теннисистки с сыном. «Как же это мило!», «Вика и её мини-копия», «Глаза как у мамы», «Близнецы» — написали пользователи в комментариях.
31-летняя Азаренко – бывшая первая ракетка мира, обладательница 21 титула в одиночном разряде, среди которых два трофея Открытого чемпионата Австралии.
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