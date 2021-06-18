Кольманн: Зверев и Циципас — эти парни хотят сместить «Большую тройку»

Михаэль Кольманн, экс-теннисист и капитан сборной Германии в Кубке Дэвиса, оценил выступление шестой ракетки мира, немца Александра Зверева на прошедшем «Ролан Гаррос». Зверев дошёл до полуфинала, где в пяти сетах проиграл греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 3:6.

«Саша продолжает совершенствовать себя и свой теннис. Заявления о том, что ему перестали быть интересны полуфиналы или финалы «Шлемов», говорят о его целеустремлённости. Зверев был таким с самого детства. Мне нравится, как он подходит к этому.

То же самое прослеживается и у Циципаса. Эти парни хотят сместить «Большую тройку», однако в пятисетовом формате сделать это всё ещё сложно. Думаю, Открытый чемпионат Франции это наглядно показал», — цитирует Кольманна Spox.