Новак Джокович проведёт выставочный матч на Мальорке

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович примет участие в выставочном матче на открытии центрального корта в рамках турнира Mallorca Championships, сообщает официальный сайт соревнований. Церемония открытия состоится сегодня, 18 июня.

Ранее организаторы турнира на Мальорке предоставили уроженцу Белграда уайлд-кард для выступления в парном разряде. Имя его партнёра пока не сообщается. 19-кратный победитель турниров «Большого шлема» на церемонии открытия выйдет на корт вместе с хорватом Гораном Иванишевичем и немцем Томми Хаасом. Джокович на минувшей неделе стал победителем Открытого чемпионата Франции.

Турнир на Мальорке пройдёт с 20 по 26 июня. Участие в соревнованиях примут россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов.