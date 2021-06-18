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Новак Джокович проведёт выставочный матч на Мальорке

Новак Джокович проведёт выставочный матч на Мальорке
Антон Шебика
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович примет участие в выставочном матче на открытии центрального корта в рамках турнира Mallorca Championships, сообщает официальный сайт соревнований. Церемония открытия состоится сегодня, 18 июня.

Ранее организаторы турнира на Мальорке предоставили уроженцу Белграда уайлд-кард для выступления в парном разряде. Имя его партнёра пока не сообщается. 19-кратный победитель турниров «Большого шлема» на церемонии открытия выйдет на корт вместе с хорватом Гораном Иванишевичем и немцем Томми Хаасом. Джокович на минувшей неделе стал победителем Открытого чемпионата Франции.

Турнир на Мальорке пройдёт с 20 по 26 июня. Участие в соревнованиях примут россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов.

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