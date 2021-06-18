Ушёл из жизни комментатор Борис Боровский

Сегодня ночью не стало бывшего теннисиста, известного комментатора Бориса Боровского. Ему было 82 года.

В 1956 году Боровский выиграл золотую медаль на первой Спартакиаде народов СССР, а спустя два года стал регулярно призываться в мужскую сборную СССР по теннису. Он неоднократно становился победителем и призёром различных национальных соревнований, а также принимал участие в международных турнирах.



С конца 1950-х годов Боровский стал работать в спортивной журналистике. В 1998 году Борис вместе с группой единомышленников организовал первое в стране круглосуточное спортивное радио и два года проработал на нём. В конце 1990-х годов Боровский стал одним из постоянных теннисных комментаторов на Eurosport.