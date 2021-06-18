Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ушёл из жизни комментатор Борис Боровский

Ушёл из жизни комментатор Борис Боровский
Антон Шебика
Комментарии

Сегодня ночью не стало бывшего теннисиста, известного комментатора Бориса Боровского. Ему было 82 года.

В 1956 году Боровский выиграл золотую медаль на первой Спартакиаде народов СССР, а спустя два года стал регулярно призываться в мужскую сборную СССР по теннису. Он неоднократно становился победителем и призёром различных национальных соревнований, а также принимал участие в международных турнирах.

С конца 1950-х годов Боровский стал работать в спортивной журналистике. В 1998 году Борис вместе с группой единомышленников организовал первое в стране круглосуточное спортивное радио и два года проработал на нём. В конце 1990-х годов Боровский стал одним из постоянных теннисных комментаторов на Eurosport.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021