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Давид Гоффен снялся с Уимблдона из-за последствий неудачного падения в Галле

Давид Гоффен снялся с Уимблдона из-за последствий неудачного падения в Галле
Антон Шебика
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Бельгийский теннисист Давид Гоффен снялся с Уимблдона из-за последствий неудачного падения на турнире в Галле (Германия). В первом круге соревнований Гоффен встречался с французом Корентеном Муте. Бельгиец уверенно выиграл первый сет со счётом 6:1, однако в первом гейме второй партии поскользнулся на траве и упал, схватившись за ногу.

После помощи врача Гоффен решил продолжить поединок, однако проиграл второй сет со счётом 5:7, после чего снялся с матча.

«Давид официально снялся с Уимблдона из-за травмы голеностопа, полученной в Галле. На данный момент мы не знаем, как много он будет вынужден пропустить. Конечно, Давид расстроен из-за пропуска турнира «Большого шлема», — приводит слова агента Гоффена Мартина Ру Le Soir.

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