Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Галле. В четвертьфинале он обыграл представителя Германии Филиппа Кольшрайбера со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
«Я очень доволен своей игрой и первым выходом в полуфинал на этом турнире. Первый сет получился очень сложным. Кольшрайбер вёл 3:0 на тай-брейке, но я сумел отыграться. Это стало ключевым моментом. Мне кажется, после первого сета у соперника произошёл психологический спад. Я же, наоборот, чувствовал воодушевление. В первом гейме второго сета я выполнил пару отличных ударов с приёма», — приводит слова Рублёва официальный сайт тура.
За выход в финал соревнований с призовым фондом € 1 318 605 Рублёв поспорит с победителем матча Николоз Басилашвили (Грузия) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР).
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