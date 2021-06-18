Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Галле. В четвертьфинале он обыграл представителя Германии Филиппа Кольшрайбера со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

«Я очень доволен своей игрой и первым выходом в полуфинал на этом турнире. Первый сет получился очень сложным. Кольшрайбер вёл 3:0 на тай-брейке, но я сумел отыграться. Это стало ключевым моментом. Мне кажется, после первого сета у соперника произошёл психологический спад. Я же, наоборот, чувствовал воодушевление. В первом гейме второго сета я выполнил пару отличных ударов с приёма», — приводит слова Рублёва официальный сайт тура.

За выход в финал соревнований с призовым фондом € 1 318 605 Рублёв поспорит с победителем матча Николоз Басилашвили (Грузия) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР).