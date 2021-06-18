Мугуруса не смогла выйти в полуфинал турнира в Берлине, уступив Корне
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Победительница Уимблдона-2017, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса не смогла выйти в полуфинал травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В четвертьфинальном матче шестая сеяная Мугуруса уступила француженке Ализе Корне со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.
Мугуруса трижды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. Корне подала два эйса, пять раз ошиблась на подаче и использовала обе возможности взять подачу соперницы.
За выход в финал турнира категории WTA-500 в Берлине Корне сыграет с пятой ракеткой соревнований — представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая в четвертьфинале нанесла поражение россиянке Екатерине Александровой.
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