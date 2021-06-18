Четвертьфиналы с участием Касаткиной и Потаповой в Бирмингеме перенесены из-за дождя

Все четвертьфинальные матчи турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания) перенесены на завтра, 19 июня, по причине дождя. В субботу организаторы планируют провести как четвертьфиналы, так и полуфинальные матчи.

Среди перенесённых встреч два поединка с участием российских теннисисток. Четвёртая сеяная Дарья Касаткина должна сыграть с представительницей Чехии Терезой Мартинцовой, начавшей соревнования с квалификации. А Анастасия Потапова встретится со второй ракеткой турнира Онс Жабер из Туниса. В случае побед россиянки сыграют в разных полуфиналах.

Другие четвертьфинальные пары составили американка Коко Вандевей (Q) и чешка Мари Боузкова (8), хорватка Донна Векич (3) и британка Хитер Уотсон.