Азаренко стала соперницей Самсоновой в полуфинале турнира в Берлине

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В четвертьфинальном матче седьмая сеяная Азаренко нанесла поражение американке Джессике Пегуле со счётом 6:2, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Азаренко четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. Пегула подала два эйса, дважды ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.

За выход в финал Азаренко сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, начавшей соревнования с квалификации. Вторую полуфинальную пару составили француженка Ализе Корне и швейцарка Белинда Бенчич.

Призовой фонд турнира в Берлине (Германия) составляет € 456 073.