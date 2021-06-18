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Азаренко стала соперницей Самсоновой в полуфинале турнира в Берлине

Азаренко стала соперницей Самсоновой в полуфинале турнира в Берлине
Елена Чистова
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В четвертьфинальном матче седьмая сеяная Азаренко нанесла поражение американке Джессике Пегуле со счётом 6:2, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Азаренко четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. Пегула подала два эйса, дважды ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.

За выход в финал Азаренко сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, начавшей соревнования с квалификации. Вторую полуфинальную пару составили француженка Ализе Корне и швейцарка Белинда Бенчич.

Призовой фонд турнира в Берлине (Германия) составляет € 456 073.

Берлин. 1/4 финала
18 июня 2021, пятница. 20:40 МСК
Джессика Пегула
26
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 4
6 		5 6
         
Виктория Азаренко
16
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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