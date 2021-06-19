Энди Маррей — о Маттео Берретини: он может выиграть мэйджор, но ему нужно улучшить приём

Британский теннисист Энди Маррей после поражения итальянцу Маттео Берретини во втором круге турнира в Лондоне дал интервью, в котором пожаловался на недостаток практики перед Уимблдоном, а также оценил шансы своего последнего соперника на победу в мэйджоре.

«У него сильнейшая подача. Это большое оружие, и это всегда даёт тебе возможности в матчах, особенно на травяном покрытии.

Я играл против него не на самом высоком уровне, но его в любом случае очень сложно сломить. Однако для того, чтобы сражаться на топ-уровне, ему необходимо улучшить свой приём. Если он станет сильнее в этом компоненте, то сможет выиграть один из мэйджоров.

Я бы хотел провести больше матчей перед Уимблдоном, и всё же вряд ли я сыграю в Истбурне. Мы пока не обсуждали это с моей командой, но решение нужно принять как можно скорее. Я чувствую, что мне не хватает практики", — приводит слова Маррея ATP Tour.