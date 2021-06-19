Павлюченкова — о ситуации с Осакой на «РГ»: поэтому спортсмены вообще не читают новости

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова высказалась о скандальной ситуации с японкой Наоми Осакой на прошедшем Открытом чемпионате Франции. Перед стартом турнира Осака заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований, чтобы обратить внимание на проблему «игнорирования ментального здоровья спортсменов». Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. 31 мая Осака объявила о снятии с турнира.

«Это сложная тема. Я очень хорошо понимаю Наоми, знаю, как это сложно, когда на тебе столько внимания. Я сама сталкиваюсь с этим постоянно: очень много мнений со стороны, экспертов, которые считают необходимым давать тебе советы в самый напряжённый период. От Наоми вообще всегда ждут только победы, это усиливает давление, а она ещё совсем молодая, ей всего 23 года. Мне очень жаль, что она оказалась в такой ситуации, и надеюсь, что отдых поможет ей восстановиться. Я сама несколько лет назад оказалась в депрессивном состоянии и могу уверенно сказать, что это самое ужасное состояние, которое может быть, особенно у спортсменов.

Конечно, большинство из нас имеют стальной характер, без этого никак. Но все мы люди и подвержены мнению общественности. Вы не представляете, сколько критики, болезненных и обидных сообщений мы получаем каждый раз после матча. Я стараюсь максимально абстрагироваться, но такое принятие приходит с возрастом. Раньше я реагировала очень остро, и это влияло на процесс тренировок. Именно поэтому многие спортсмены вообще не читают новости и не ведут соцсетей. Спортсменам очень важна помощь близких, команды, которой ты себя окружаешь, тренера и, конечно, психологов. Я считаю, что лучше начинать терапию с самого раннего детства. За границей в спорте это очень развито. Сейчас мне кажется, что если бы у меня была такая поддержка с юности, то я могла бы «выстрелить» очень рано», — цитирует Павлюченкову Vogue.