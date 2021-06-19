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Павлюченкова – о брате-тренере: на корте Саша – требовательный перфекционист

Павлюченкова – о брате-тренере: на корте Саша – требовательный перфекционист
Яна Метлёва
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Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова рассказала об особенностях работы с братом Александром, где он выступает в качестве её личного тренера.

«Брат Александр — теперь мой постоянный тренер, но у нас уже был совместный опыт работы. Когда мне было 14 лет, Саша также меня сопровождал, играл со мной и ездил. Мы через многое прошли: когда-то были и ссоры, потом Саша решил возобновить свою теннисную карьеру, а я больше времени проводила за границей во Франции с иностранными тренерами. Сейчас мы оба повзрослели: не ссоримся, работаем очень профессионально на корте. Вне рабочего процесса он мой брат, неординарная личность, человек, с которым мне очень интересно путешествовать. Мы постоянно смеёмся, это помогает расслабляться при постоянной большой нагрузке. На корте Саша для меня тренер, большой профессионал, очень требовательный перфекционист. С ним всегда есть стимул стремиться к лучшему.

На протяжении своей карьеры я не всегда соблюдала дисциплину. Дисциплина — это же не только про тренировки на корте, но и то, как ты живешь вне его — питание, режим. Саша сам профессиональный игрок в теннис, проходил разные периоды, поэтому он помогает мне предотвращать такие ошибки, основываясь на своём опыте. Он меня очень мотивирует, по-настоящему верит в меня, это просто бесценно», — приводит слова Павлюченковой Vogue.

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