Анастасия Павлюченкова рассказала о любимом наряде, который оценила Серена Уильямс

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова рассказала о предпочтениях в выборе одежды, а также — о наряде, который понравился американке Серене Уильямс.

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«Я очень люблю моду! Большую часть времени провожу в спортивной одежде. Несмотря на это, каждый турнир беру с собой какие-то платья, красивые наряды с надеждой, что будет возможность выйти в свет и нарядиться. Люблю Saint Laurent, особенно платье, которое я надевала на гала-ужин к Патрику Муратоглу. Его сразу оценила и Серена Уильямс: так как платье достаточно откровенное, его сложно не заметить. Из любимых нарядов могу отметить ещё брючный костюм Alexander McQueen, который я надевала на вечеринку в Кремле два года назад. На мой вкус, строгий приталенный костюм — это очень сексуально. К тому же очень люблю чёрный цвет, для меня это вечная классика. Обожаю все платья David Koma! Самое любимое — розовое с достаточно откровенным разрезом», — цитирует Павлюченкову российский Vogue.