Белинда Бенчич обыграла Ализе Корне и вышла в финал турнира в Берлине

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в полуфинале турнира в Берлине обыграла Ализе Корне из Франции со счётом 7:5, 6:4.

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Бенчич сделала пять эйсов, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Корне одна подача навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из десяти.

В финальной встрече швейцарке предстоит сразиться с победителем пары Людмила Самсонова (Россия) — Виктория Азаренко (Беларусь).

В турнире также принимали участие россиянки Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Анна Калинская. Для девушек эти соревнования стали первыми в сезоне на травяном покрытии.

Напомним, в прошлом году все турниры на траве были отменены из-за коронавируса.