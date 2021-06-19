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Белинда Бенчич обыграла Ализе Корне и вышла в финал турнира в Берлине

Белинда Бенчич обыграла Ализе Корне и вышла в финал турнира в Берлине
Георгий Сосно
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в полуфинале турнира в Берлине обыграла Ализе Корне из Франции со счётом 7:5, 6:4.

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Бенчич сделала пять эйсов, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Корне одна подача навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из десяти.

В финальной встрече швейцарке предстоит сразиться с победителем пары Людмила Самсонова (Россия) — Виктория Азаренко (Беларусь).

В турнире также принимали участие россиянки Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Анна Калинская. Для девушек эти соревнования стали первыми в сезоне на травяном покрытии.

Напомним, в прошлом году все турниры на траве были отменены из-за коронавируса.

Берлин. 1/2 финала
19 июня 2021, суббота. 12:10 МСК
Ализе Корне
63
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
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