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Анастасия Потапова завершила выступление в Бирмингеме, проиграв в двух сетах Онс Жабер

Анастасия Потапова завершила выступление в Бирмингеме, проиграв в двух сетах Онс Жабер
Георгий Сосно
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Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла Онс Жабер из Туниса в четвертьфинале турнира в Бирмингеме 4:6, 0:6.

Продолжительность встречи составила 48 минут. На счету россиянки один реализованный брейк-пойнт из двух и четыре двойные ошибки, подачами навылет Потапова не отметилась. Жабер реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, сделала одиннадцать эйсов и не допустила ни одной двойной ошибки.

За выход в финал Жабер предстоит сразиться с победительницей матча Хитер Уотсон (Великобритания) — Донна Векич (Хорватия).

В турнире также продолжает своё участие Дарья Касаткина (Россия). Сегодня она проведёт четвертьфинальный поединок с Терезой Мартинцевой (Чехия). Начало игры запланировано на 14:30 мск.

Бирмингем. 1/4 финала
19 июня 2021, суббота. 13:00 МСК
Анастасия Потапова
82
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Онс Жабер
24
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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