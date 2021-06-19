Анастасия Потапова завершила выступление в Бирмингеме, проиграв в двух сетах Онс Жабер
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Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла Онс Жабер из Туниса в четвертьфинале турнира в Бирмингеме 4:6, 0:6.
Продолжительность встречи составила 48 минут. На счету россиянки один реализованный брейк-пойнт из двух и четыре двойные ошибки, подачами навылет Потапова не отметилась. Жабер реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, сделала одиннадцать эйсов и не допустила ни одной двойной ошибки.
За выход в финал Жабер предстоит сразиться с победительницей матча Хитер Уотсон (Великобритания) — Донна Векич (Хорватия).
В турнире также продолжает своё участие Дарья Касаткина (Россия). Сегодня она проведёт четвертьфинальный поединок с Терезой Мартинцевой (Чехия). Начало игры запланировано на 14:30 мск.
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