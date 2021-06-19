Вера Звонарёва одержала победу на старте квалификации турнира в Истбурне

Российская теннисистка Вера Звонарёва успешно прошла первый раунд квалификации турнира категории WTA-500, который пройдёт в Истбурне (Великобритания) с 21 по 27 июня.
В матче первого раунда Звонарёва в двух сетах обыграла представительницу Франции Фиону Ферро со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 5 минут.
Звонарёва 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 2. На счету её соперницы — 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
За право выйти в основную сетку соревнований в Истбурне россиянка сразится с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) – Джоди Анна Беррейдж (Великобритания).
Призовой фонд турнира в Истбурне составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является чешка Каролина Плишкова, в 2019 году в решающем матче она обыграла немку Анжелику Кербер со счётом 6:1, 6:4.
- 19 июня 2021
-
14:16
-
14:12
-
13:59
-
13:11
-
12:52
-
12:28
-
11:53
-
10:52
-
09:50
-
09:47
-
09:30
-
09:26
-
00:19
- 18 июня 2021
-
22:55
-
22:33
-
21:06
-
20:47
-
19:53
-
19:33
-
18:28
-
17:40
-
15:54
-
15:28
-
14:42
-
13:35
-
13:20
-
12:46
-
11:59
-
11:30
-
10:43
-
10:31
-
09:17
-
08:50
-
00:15
- 17 июня 2021
-
23:30