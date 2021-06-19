Вера Звонарёва одержала победу на старте квалификации турнира в Истбурне

Российская теннисистка Вера Звонарёва успешно прошла первый раунд квалификации турнира категории WTA-500, который пройдёт в Истбурне (Великобритания) с 21 по 27 июня.

В матче первого раунда Звонарёва в двух сетах обыграла представительницу Франции Фиону Ферро со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 5 минут.

Звонарёва 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 2. На счету её соперницы — 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За право выйти в основную сетку соревнований в Истбурне россиянка сразится с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) – Джоди Анна Беррейдж (Великобритания).

Призовой фонд турнира в Истбурне составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является чешка Каролина Плишкова, в 2019 году в решающем матче она обыграла немку Анжелику Кербер со счётом 6:1, 6:4.