Призовой фонд Уимблдона снизился на более 5% по сравнению с 2019 годом

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) назвал размер общего призового фонда грядущего Уимблдона. Он составил более £ 35 млн (более $ 48 млн), что на 5,2% меньше по сравнению с 2019 годом (£ 36.919,000), в 2020-м – турнир был отменён из-за пандемии коронавируса. По словам организаторов, основной причиной снижения призовых стали ограничения на посещение болельщиками Уимблдона.
Сообщается, что чемпионы турнира в одиночном разряде как у мужчин, так и у женщин получат равные призовые, они составят ровно £ 1,7 млн (более $ 2,3 млн).
Уимблдон пройдёт в период с 28 июня по 11 июля. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В решающем матче он обыграл швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).
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