Андрей Рублёв: первый финал на траве и в Галле – это здорово для меня!

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями после выхода в финал турнира категории ATP-500, который проходит в Галле (Германия). Рублёв в трёх сетах обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

«Мой первый финал на траве и первый финал в Галле – это здорово для меня! Получается, что я сыграю в финалах на всех покрытиях, что само по себе круто, это значит, что я умею приспосабливаться к каждому из них. У меня были шансы закончить игру во втором сете, сделать брейк, но я сорвал лёгкий удар. Это плохо сказалось на мне, я показал свои эмоции. Затем я вернулся в игру и оставался спокойным до конца. И, в итоге, победил», — сказал Рублёв в послематчевом интервью.

Новость по теме Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Галле, в трёх сетах обыграв Николоза Басилашвили