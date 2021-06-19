Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира в Бирмингеме обыграла Терезу Мартинцеву из Чехии со счётом 6:4, 2:6, 6:0. Продолжительность игры составила 1 час 45 минут.

На счету Касаткиной один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти. Мартинцева за всю встречу дважды подала навылет, дважды допустила двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

За выход в финал россиянка поспорит с Коко Вандевей из США, которая сегодня оказалась сильнее ещё одной представительницы Чехии Мари Боузковой.

Соревнования в Бирмингеме стартовали 14 июня. Финальная встреча запланирована на 20 июня. Действующим победителем является австралийка Эшли Барти, которая выиграла титул в 2019 году. Напомним, что в 2020 году все турниры на траве были отменены из-за коронавируса.