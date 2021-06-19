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Жабер стала первой финалисткой турнира в Бирмингеме, обыграв Уотсон

Жабер стала первой финалисткой турнира в Бирмингеме, обыграв Уотсон
Елена Чистова
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер стала первой финалисткой турнира категории WTA 250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В полуфинальном матче вторая ракетка соревнований Жабер нанесла поражение британке Хитер Уотсон со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Жабер шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов. Уотсон не подала ни одного эйса, четырежды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За титул Жабер сыграет с победительницей полуфинала, в котором четвёртая сеяная россиянка Дарья Касаткина встретится с американкой Коко Вандевей, начавшей соревнования с квалификации.

Напомним, что в состоявшемся ранее сегодня четвертьфинале Жабер нанесла поражение россиянке Анастасии Потаповой.

Бирмингем. 1/2 финала
19 июня 2021, суббота. 16:40 МСК
Хитер Уотсон
70
Великобритания
Хитер Уотсон
Х. Уотсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Онс Жабер
24
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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