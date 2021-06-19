Жабер стала первой финалисткой турнира в Бирмингеме, обыграв Уотсон

Теннисистка из Туниса Онс Жабер стала первой финалисткой турнира категории WTA 250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В полуфинальном матче вторая ракетка соревнований Жабер нанесла поражение британке Хитер Уотсон со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
Жабер шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов. Уотсон не подала ни одного эйса, четырежды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
За титул Жабер сыграет с победительницей полуфинала, в котором четвёртая сеяная россиянка Дарья Касаткина встретится с американкой Коко Вандевей, начавшей соревнования с квалификации.
Напомним, что в состоявшемся ранее сегодня четвертьфинале Жабер нанесла поражение россиянке Анастасии Потаповой.
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