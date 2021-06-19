Людмила Самсонова одолела Викторию Азаренко и вышла в финал турнира в Берлине

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал турнира категории WTA 500, который проходит в Берлине (Германия). В полуфинале Самсонова, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение седьмой ракетке соревнований Виктории Азаренко из Беларуси со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.
Самсонова подала 11 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. Азаренко шесть раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и смогла использовать три возможности взять подачу соперницы.
Напомним, что на пути к финалу россиянка обыграла чешку Маркету Вондроушову, соотечественницу Веронику Кудерметову и американку Мэдисон Кис. За первый титул в карьере 22-летняя Самсонова сыграет с пятой сеяной – Белиндой Бенчич из Швейцарии.
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