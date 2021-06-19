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Людмила Самсонова одолела Викторию Азаренко и вышла в финал турнира в Берлине

Людмила Самсонова одолела Викторию Азаренко и вышла в финал турнира в Берлине
Елена Чистова
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал турнира категории WTA 500, который проходит в Берлине (Германия). В полуфинале Самсонова, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение седьмой ракетке соревнований Виктории Азаренко из Беларуси со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Самсонова подала 11 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. Азаренко шесть раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и смогла использовать три возможности взять подачу соперницы.

Напомним, что на пути к финалу россиянка обыграла чешку Маркету Вондроушову, соотечественницу Веронику Кудерметову и американку Мэдисон Кис. За первый титул в карьере 22-летняя Самсонова сыграет с пятой сеяной – Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Берлин. 1/2 финала
19 июня 2021, суббота. 17:05 МСК
Людмила Самсонова
106
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Виктория Азаренко
16
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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