Норри не пустил Шаповалова в финал турнира в Лондоне

Канадский теннисист Денис Шаповалов не сумел выйти в финал турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания). В полуфинальном матче второй сеяный Шаповалов потерпел поражение от британца Кэмерона Норри со счётом 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Шаповалов дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не сумел реализовать единственную возможность взять подачу соперника. Норри подал один эйс, пять раз ошибся на подаче и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.

За титул Норри сыграет с первым сеяным – итальянцем Маттео Берреттини.

Действующим победителем соревнований является испанец Фелисиано Лопес, который в 2019 году в решающей встрече оказался сильнее Жиля Симона из Франции — 6:2, 6:7, 7:6. В 2020 году все турниры на травяном покрытии были отменены из-за коронавируса.