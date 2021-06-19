Норри не пустил Шаповалова в финал турнира в Лондоне

Канадский теннисист Денис Шаповалов не сумел выйти в финал турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания). В полуфинальном матче второй сеяный Шаповалов потерпел поражение от британца Кэмерона Норри со счётом 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
Шаповалов дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не сумел реализовать единственную возможность взять подачу соперника. Норри подал один эйс, пять раз ошибся на подаче и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.
За титул Норри сыграет с первым сеяным – итальянцем Маттео Берреттини.
Действующим победителем соревнований является испанец Фелисиано Лопес, который в 2019 году в решающей встрече оказался сильнее Жиля Симона из Франции — 6:2, 6:7, 7:6. В 2020 году все турниры на травяном покрытии были отменены из-за коронавируса.
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