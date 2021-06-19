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Норри не пустил Шаповалова в финал турнира в Лондоне

Норри не пустил Шаповалова в финал турнира в Лондоне
Елена Чистова
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Канадский теннисист Денис Шаповалов не сумел выйти в финал турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания). В полуфинальном матче второй сеяный Шаповалов потерпел поражение от британца Кэмерона Норри со счётом 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Шаповалов дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не сумел реализовать единственную возможность взять подачу соперника. Норри подал один эйс, пять раз ошибся на подаче и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.

За титул Норри сыграет с первым сеяным – итальянцем Маттео Берреттини.

Действующим победителем соревнований является испанец Фелисиано Лопес, который в 2019 году в решающей встрече оказался сильнее Жиля Симона из Франции — 6:2, 6:7, 7:6. В 2020 году все турниры на травяном покрытии были отменены из-за коронавируса.

Лондон. 1/2 финала
19 июня 2021, суббота. 17:00 МСК
Кэмерон Норри
41
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Денис Шаповалов
14
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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