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Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в финал турнира на траве. Видеообзор

Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в финал турнира на траве. Видеообзор
Елена Чистова
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в финал турнира АТР на травяном покрытии. В полуфинале турнире в Галле Рублёв обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

Рублёв 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Басилашвили — 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Для 23-летнего Рублёва это будет третий личный финал в сезоне. Ранее он выиграл титул в Роттердаме и уступил греку Стефаносу Циципасу в решающем матче «Мастерса» в Монте-Карло.

Также для Рублёва это будет шестой финал турниров категории ATP-500. Всего Андрей 12 раз играл в решающих матчах. На его счету восемь титулов, пять из которых он завоевал в 2020 году.

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