В Испании в день рождения Рафаэля Надаля будут отмечать Национальный день тенниса

Совет директоров Королевской федерации тенниса Испании (RFET) учредил Национальный день тенниса, который ежегодно с 2022 года будет отмечаться 3 июня — в день рождения 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, сообщает пресс-служба RFET.
Согласно проекту, который находится в стадии разработки, в этот день предполагает проведение соревнований, мастер-классов, выставок и прочих мероприятий, в которых смогут принять участие теннисные клубы (в Испании их полторы тысячи), местные федерации и поклонники этого вида спорта.
Инициатива исходила от директора теннисных школ Real Club Jolaseta Хорхе Мира Майора. Об идее в эфире Eurosport рассказали Алекс Корретха и Альваро Бенито. Поклонники в соцсетях стали активно обсуждать инициативу, и в итоге Совет директоров RFET публично её поддержал.
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