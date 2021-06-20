Касаткина перед финалом в Бирмингеме вспомнила поединок с Жабер на Кубке Кремля–2016
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Российская теннисистка Дарья Касаткина (4) поделилась ожиданиями от предстоящего финала на турнире WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), где за титул она поборется с представительницей Туниса Онс Жабер (2).
«В последний раз, когда мы встречались в финале, случилась большая, большая драма! Это был матч на высоком уровне, борьба между двумя талантливыми импровизаторами тура с сильными ударами – это то, чего фанаты тенниса могут с нетерпением ждать в воскресном финале, думаю, на траве борьба только усилится», — приводит слова Касаткиной сайт WTA.
Напомним, в 2016 году в финале «ВТБ Кубка Кремля» Касаткина в трёх сетах обыграла Жабер со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4. Россиянка отыгралась со счёта 2:6, 1:4.
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