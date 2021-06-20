Бывший тренер Федерера: Джокович – самый доминирующий игрок последнего десятилетия

Американец Пол Аннакон, бывший тренер 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, высказался о доминировании первой ракетка мира серба Новака Джоковича в туре.

«Думаю, Новаком движет история. Он пошёл по стопам двух, вероятно, самых гениальных людей в теннисе — Федерера и Надаля. Но если оценивать его с 2011 года, то вывод напрашивается сам собой. Он выиграл 18 турниров «Большого шлема», а Рафа и Роджер — 15 на двоих. Он побеждал на 31 «Мастерсе» и четырёх финалах ATP, был №1 в туре 324 недели.

Вы можете любить, кого захотите. Но если опираться на факты, вы поймёте, что Джокович – самый доминирующий игрок последнего десятилетия», — приводит слова Аннакона Tennis Head.

На прошедшем Открытом чемпионате Франции Джокович в финале одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 и стал 19-кратным победителем турниров «Большого шлема». Благодаря этому достижению 34-летний Новак оформил уже второй карьерный «Шлем» и встал в один ряд с австралийцами Родом Лэйвером и Роем Эмерсоном, которым удавалось это сделать до него.