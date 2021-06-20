Бывший тренер Федерера: Джокович – самый доминирующий игрок последнего десятилетия

Американец Пол Аннакон, бывший тренер 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, высказался о доминировании первой ракетка мира серба Новака Джоковича в туре.
«Думаю, Новаком движет история. Он пошёл по стопам двух, вероятно, самых гениальных людей в теннисе — Федерера и Надаля. Но если оценивать его с 2011 года, то вывод напрашивается сам собой. Он выиграл 18 турниров «Большого шлема», а Рафа и Роджер — 15 на двоих. Он побеждал на 31 «Мастерсе» и четырёх финалах ATP, был №1 в туре 324 недели.
Вы можете любить, кого захотите. Но если опираться на факты, вы поймёте, что Джокович – самый доминирующий игрок последнего десятилетия», — приводит слова Аннакона Tennis Head.
На прошедшем Открытом чемпионате Франции Джокович в финале одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 и стал 19-кратным победителем турниров «Большого шлема». Благодаря этому достижению 34-летний Новак оформил уже второй карьерный «Шлем» и встал в один ряд с австралийцами Родом Лэйвером и Роем Эмерсоном, которым удавалось это сделать до него.
- 20 июня 2021
-
11:35
-
10:23
-
09:51
-
09:26
-
09:18
-
00:27
- 19 июня 2021
-
23:26
-
22:48
-
21:18
-
20:55
-
19:52
-
18:51
-
18:36
-
18:27
-
18:11
-
17:57
-
16:41
-
16:34
-
16:26
-
16:03
-
15:01
-
14:58
-
14:16
-
14:12
-
13:59
-
13:11
-
12:52
-
12:28
-
11:53
-
10:52
-
09:50
-
09:47
-
09:30
-
09:26
-
00:19