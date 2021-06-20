Елена Веснина: у Джоковича есть все шансы догнать и обогнать Федерера и Надаля

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина рассказала, как относится к игрокам «Большой тройки» — Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу.

«Мне кажется, у Новака есть все шансы догнать и обогнать Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Будет ли у Джоковича больше титулов на турнирах «Большого шлема», чем у Серены Уильямс (23 титула. — Прим. «Чемпионата»)? Возможно, я могу в это поверить.

Очень уважаю Джоковича и Надаля, но для меня Федерер — величайший теннисист. Я люблю Роджера как теннисиста, конечно. Если Новак выиграет Олимпиаду, то, он, конечно, ещё больше приблизится к Федереру, потому что у Роджера нет золотой медали. Но, я думаю, по какой-то фанатской любви и поддержке всё равно больше будут болеть за Федерера и Надаля», — сказала Веснина в своём «инстаграме».