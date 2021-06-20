Чемпионка «РГ» в обоих разрядах Крейчикова: ни одна мечта не бывает слишком большой

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова опубликовала в «Инстаграме» снимок с трофеями, завоёванными на прошедшем «Ролан Гаррос». Спортсменка взяла титулы как в одиночном, так и в парном разряде.

В финале личного первенства Крейчикова обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:1, 2:6, 6:4. На следующий день чешка в паре с соотечественницей Катержиной Синяковой оказалась сильнее польки Иги Свёнтек и американки Бетани Маттек-Сэндс, встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2. В последний раз подобного результата добивалась француженка Мари Пирс в 2000 году.

Публикация доступна в «инстаграме» Барборы Крейчиковой.

«Ни один мечтатель не бывает слишком маленьким, ни одна мечта не бывает слишком большой», — написала Крейчикова в своём «инстаграме».

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