Чемпионка «РГ» в обоих разрядах Крейчикова: ни одна мечта не бывает слишком большой

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова опубликовала в «Инстаграме» снимок с трофеями, завоёванными на прошедшем «Ролан Гаррос». Спортсменка взяла титулы как в одиночном, так и в парном разряде.
В финале личного первенства Крейчикова обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:1, 2:6, 6:4. На следующий день чешка в паре с соотечественницей Катержиной Синяковой оказалась сильнее польки Иги Свёнтек и американки Бетани Маттек-Сэндс, встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2. В последний раз подобного результата добивалась француженка Мари Пирс в 2000 году.
Публикация доступна в «инстаграме» Барборы Крейчиковой.
«Ни один мечтатель не бывает слишком маленьким, ни одна мечта не бывает слишком большой», — написала Крейчикова в своём «инстаграме».
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