Варвара Грачёва проиграла Катержине Синяковой в первом круге турнира в Бад-Хомбурге
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Российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия), который продлится до 26 июня.
В матче первого круга Грачёва в двух сетах проиграла представительнице Чехии Катержине Синяковой со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 32 минуты.
Грачёва ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 8. На счету Синяковой — 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.
Призовой фонд турнира в Бад-Хомбурге составил более € 189 тыс. Впервые соревнования должны были состояться в 2020 году, однако были отменены из-за пандемии коронавируса.
Бад-Хомбург. 1-й круг
20 июня 2021, воскресенье. 14:55 МСК
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|2
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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