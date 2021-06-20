Варвара Грачёва проиграла Катержине Синяковой в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия), который продлится до 26 июня.

В матче первого круга Грачёва в двух сетах проиграла представительнице Чехии Катержине Синяковой со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 32 минуты.

Грачёва ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 8. На счету Синяковой — 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

Призовой фонд турнира в Бад-Хомбурге составил более € 189 тыс. Впервые соревнования должны были состояться в 2020 году, однако были отменены из-за пандемии коронавируса.