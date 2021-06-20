Андрей Рублёв уступил Уго Умберу в финале турнира в Галле

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не сумел взять титул на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия).

В решающем матче четвёртый сеяный Рублёв в двух сетах проиграл представителю Франции Уго Умберу со счётом 3:6, 6:7 (4:7). Встреча продлилась 1 час 25 минут. Рублёв 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету 22-летнего Умбера — 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Призовой фонд травяного турнира в Галле составил более € 1,3 млн. Его действующим победителем является 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, который в текущем розыгрыше не сумел преодолеть стадию второго круга.