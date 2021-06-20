Маттео Берреттини выиграл турнир в Лондоне

Итальянский теннисист Маттео Берреттини в финальной игре турнира в Лондоне обыграл Кэмерона Норри из Великобритании со счётом 6:4, 6:7(5:7), 6:3.

Игра длилась 1 час 58 минут. За это время итальянец сделал 19 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Норри 4 подачи навылет и 5 двойных ошибок. Брейк-пойнтов у британца не было.

Призовой фонд всего чемпионата составил €1 290 135, а участие в нём приняли 32 теннисиста.

Этот титул стал для Берреттини пятым под эгидой ATP. Норри за свою карьеру на соревнованиях ATP не побеждал.

Лондонский турнир стал для участников первым за два года турниром на траве. Напомним, что в предыдущем году травяной сезон был полностью отменён из-за коронавируса.