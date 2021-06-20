Людмила Самсонова выиграла в Берлине первый в карьере титул WTA

22-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла швейцарку Белинду Бенчич в финальном матче турнира в Берлине со счётом 1:6, 6:1, 6:3. Для россиянки эта победа стала первой в турнирах под эгидой WTA.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За всю игру Самсонова сделала 14 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Бенчич 6 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Призовой фонд турнира составил € 456 073. Всего участие в нём приняли 28 теннисисток.

Турнир в Берлине стал первым для участниц соревнованием на травяном покрытии за два года. Напомним, что предыдущий сезон на траве был полностью отменён в связи с коронавирусом.