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Людмила Самсонова выиграла в Берлине первый в карьере титул WTA

Людмила Самсонова выиграла в Берлине первый в карьере титул WTA
Георгий Сосно
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22-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла швейцарку Белинду Бенчич в финальном матче турнира в Берлине со счётом 1:6, 6:1, 6:3. Для россиянки эта победа стала первой в турнирах под эгидой WTA.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За всю игру Самсонова сделала 14 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Бенчич 6 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Призовой фонд турнира составил € 456 073. Всего участие в нём приняли 28 теннисисток.

Турнир в Берлине стал первым для участниц соревнованием на травяном покрытии за два года. Напомним, что предыдущий сезон на траве был полностью отменён в связи с коронавирусом.

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Берлин. Финал
20 июня 2021, воскресенье. 16:40 МСК
Людмила Самсонова
106
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		1 3
         
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
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