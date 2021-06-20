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Маттео Берреттини — после победы в Лондоне: это самый красивый трофей в моей жизни

Маттео Берреттини — после победы в Лондоне: это самый красивый трофей в моей жизни
Георгий Сосно
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Итальянец Маттео Берреттини стал первым теннисистом, которому удалось выиграть турнир в Лондоне с первого раза, с тех пор как немец Борис Беккер сделал это 36 лет назад. После победы в финальном матче против Кэмерона Норри итальянец дал интервью журналистам на пресс-конференции.

«Если подумать об имени Беккера и моём имени рядом с ним… Это просто безумие.

Конечно, это самый красивый трофей, который я когда-либо выигрывал. Это была невероятная неделя. Я всегда мечтал сыграть в этом турнире, я смотрел его, когда был ребенком, а теперь у меня появился шанс самому поднять этот трофей над головой, так что это сбывшаяся мечта.

Я не могу не выразить благодарность своей команде, особенно моему тренеру Рианне Умберто. Спасибо также моей семье.

Норри — великолепный игрок. Мы никогда не играли друг с другом раньше. Я думаю, что в этом году он показал, как он может выступать на всех покрытиях. Он вышел в финал и играл в отличный теннис. Удачи, я уверен, что ты скоро завоюешь титул», — цитирует Берреттини Tennishead.

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