Триумфальная победа Самсоновой в финале турнира в Берлине против Бенчич. Видеообзор
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22-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла швейцарку Белинду Бенчич в финальном матче турнира в Берлине со счётом 1:6, 6:1, 6:3. Эта победа позволила россиянке выиграть свой первый титул под эгидой WTA, а также впервые в карьере войти в топ-100 мирового рейтинга.
Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За всю игру Самсонова сделала 14 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Бенчич 6 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
На пути к финалу Самсонова обыграла Маркету Вондроушову (Чехия), Веронику Кудерметову (Россия), Мэдисон Кис (США) и Викторию Азаренко (Беларусь), при этом в основную сетку россиянка пробилась через квалификацию.
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