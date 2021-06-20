Людмила Самсонова сообщила, что получит уайлд-кард в основную сетку Уимблдона

22-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова после победы в финале турнира в Берлине над Белиндой Бенчич из Швейцарии сказала о том, что получит уайлд-кард. Об этом она узнала сразу после окончания игры, сообщает официальный «Твиттер» WTA Insider.

Напомним, что сегодня Самсонова одержала свою первую победу на турнирах под эгидой WTA. На пути к финалу она обыграла Маркету Вондроушову (Чехия), Веронику Кудерметову (Россия), Мэдисон Кис (США) и Викторию Азаренко (Беларусь), при этом в основную сетку Самсонова пробилась через квалификацию.

Уимблдон стартует 28 июня. Финал женского одиночного разряда запланирован на 11 июля. Действующим победителем соревнований является Симона Халеп из Румынии.