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Людмила Самсонова сообщила, что получит уайлд-кард в основную сетку Уимблдона

Людмила Самсонова сообщила, что получит уайлд-кард в основную сетку Уимблдона
Георгий Сосно
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22-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова после победы в финале турнира в Берлине над Белиндой Бенчич из Швейцарии сказала о том, что получит уайлд-кард. Об этом она узнала сразу после окончания игры, сообщает официальный «Твиттер» WTA Insider.

Напомним, что сегодня Самсонова одержала свою первую победу на турнирах под эгидой WTA. На пути к финалу она обыграла Маркету Вондроушову (Чехия), Веронику Кудерметову (Россия), Мэдисон Кис (США) и Викторию Азаренко (Беларусь), при этом в основную сетку Самсонова пробилась через квалификацию.

Уимблдон стартует 28 июня. Финал женского одиночного разряда запланирован на 11 июля. Действующим победителем соревнований является Симона Халеп из Румынии.

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