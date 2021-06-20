Жабер: ещё в 2018-м я просила Касаткину поделиться со мной хотя бы одним титулом WTA

Тунисская теннисистка Онс Жабер после победы над Дарьей Касаткиной в финальной встрече турнира в Бирмингеме дала интервью журналистам.
«Я знала, что должна выиграть этот титул. Сейчас не так много тунисских или арабских игроков, поэтому я надеюсь, что это может вдохновить их, и я хочу, чтобы со мной в туре играло больше арабских игроков и тунисцев.
Последний раз мы играли в финале турнира в Москве. Она тогда выиграла. Помню, что тогда плакала, это была великая битва. Я сказала ей: «Не могла бы ты поделиться со мной несколькими титулами, хотя бы дать мне выиграть мой первый WTA?»
Я знала, что будет трудно, но когда я снова отдала свою подачу, я просто подумала, что буду продолжать концентрироваться на том, чтобы её победить», — приводит слова Жабер официальный сайт WTA.
- 21 июня 2021
-
00:00
- 20 июня 2021
-
23:40
-
23:21
-
22:53
-
22:38
-
22:19
-
21:49
-
21:38
-
21:30
-
21:27
-
21:08
-
20:52
-
20:36
-
19:41
-
19:19
-
18:59
-
18:43
-
18:18
-
17:50
-
17:13
-
16:39
-
16:29
-
15:45
-
15:17
-
15:03
-
13:30
-
13:04
-
12:10
-
11:35
-
10:23
-
09:51
-
09:26
-
09:18
-
00:27
- 19 июня 2021
-
23:26