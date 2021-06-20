Жабер: ещё в 2018-м я просила Касаткину поделиться со мной хотя бы одним титулом WTA

Тунисская теннисистка Онс Жабер после победы над Дарьей Касаткиной в финальной встрече турнира в Бирмингеме дала интервью журналистам.

«Я знала, что должна выиграть этот титул. Сейчас не так много тунисских или арабских игроков, поэтому я надеюсь, что это может вдохновить их, и я хочу, чтобы со мной в туре играло больше арабских игроков и тунисцев.

Последний раз мы играли в финале турнира в Москве. Она тогда выиграла. Помню, что тогда плакала, это была великая битва. Я сказала ей: «Не могла бы ты поделиться со мной несколькими титулами, хотя бы дать мне выиграть мой первый WTA?»

Я знала, что будет трудно, но когда я снова отдала свою подачу, я просто подумала, что буду продолжать концентрироваться на том, чтобы её победить», — приводит слова Жабер официальный сайт WTA.