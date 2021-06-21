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Кей Нисикори: трудно поставить чёткую цель на Уимблдоне

Кей Нисикори: трудно поставить чёткую цель на Уимблдоне
Георгий Сосно
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Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал своё состояние перед Уимблдоном.

«Я сыграл два матча в Галле, и стал чувствовать себя на траве гораздо лучше. Хотелось бы провести здесь ещё один матч, но по ощущениям всё неплохо.

У меня есть некоторые опасения по поводу запястья. На самом деле, я не был уверен, действительно ли я сыграю на турнире. Я думал о том, чтобы не играть, но в целом всё прошло лучше, чем ожидалось.

Проблема с запястьем беспокоит меня еще с французского турнира. Мне нужно отдохнуть, чтобы полностью восстановиться после травмы.

Я получил хорошие ощущения от последнего матча. Надеюсь, я смогу взять их с собой на Уимблдон.

Трудно поставить четкую цель на Уимблдоне. Я ожидаю, что большинство матчей может сложиться так, как с Себастьяном Кордой в Галле. Конечно, я хочу пройти как можно дальше", — цитирует Нисикори Tennis World USA.

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