Людмила Самсонова поднялась на 63-ю строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 21 июня украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на пятую строчку. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, занимает 19-ю позицию. Россиянка Людмила Самсонова, ставшая победительницей турнира в Берлине, впервые в карьере вошла в топ-100 и заняла 63-ю строчку.
Рейтинг WTA. 21 июня
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7875.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7346.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6330.
4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 6195.
5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835.
6 (5). Софья Кенин (США) — 5640.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5266.
8 (8). Серена Уильямс (США) — 4931.
9 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 4430.
10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 4285.
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19 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3300...
32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 2100...
34 (35). Дарья Касаткина (Россия) — 1985.
35 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1940.
38 (39). Светлана Кузнецова (Россия) — 1693...
63 (106). Людмила Самсонова (Россия) — 1231...
80 (82). Анастасия Потапова (Россия) — 1041...
88 (86). Варвара Грачёва (Россия) — 966...
90 (88). Анна Блинкова (Россия) — 940...
97 (97). Вера Звонарёва (Россия) — 847.
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