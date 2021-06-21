Людмила Самсонова поднялась на 63-ю строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 21 июня украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на пятую строчку. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, занимает 19-ю позицию. Россиянка Людмила Самсонова, ставшая победительницей турнира в Берлине, впервые в карьере вошла в топ-100 и заняла 63-ю строчку.



Рейтинг WTA. 21 июня

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7875.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7346.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6330.

4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 6195.

5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835.

6 (5). Софья Кенин (США) — 5640.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5266.

8 (8). Серена Уильямс (США) — 4931.

9 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 4430.

10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 4285.

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19 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3300...

32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 2100...

34 (35). Дарья Касаткина (Россия) — 1985.

35 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1940.

38 (39). Светлана Кузнецова (Россия) — 1693...

63 (106). Людмила Самсонова (Россия) — 1231...

80 (82). Анастасия Потапова (Россия) — 1041...

88 (86). Варвара Грачёва (Россия) — 966...

90 (88). Анна Блинкова (Россия) — 940...

97 (97). Вера Звонарёва (Россия) — 847.