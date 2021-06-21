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Дарья Касаткина поднялась на 17-ю строчку в чемпионской гонке WTA

Дарья Касаткина поднялась на 17-ю строчку в чемпионской гонке WTA
Антон Шебика
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В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 21 июня российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на 17-ю строчку, Людмила Самсонова — на 33-ю. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA. 21 июня
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 3381.
2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3258.
3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 2658.
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 2536.
5 (5). Ига Свёнтек (Польша) — 2385.
6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2195.
7 (7). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1898.
8 (8). Мария Саккари (Греция) — 1886.
9 (9). Дженнифер Брэйди (США) — 1808.
10 (10). Кори Гауфф (США) — 1710.
...
12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 1647...
17 (22). Дарья Касаткина (Россия) — 1367...
26 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 982...
33 (81). Людмила Самсонова (Россия) — 803...
52 (48). Вера Звонарёва (Россия) — 525...
56 (59). Анастасия Потапова (Россия) — 516...
68 (65). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398...
71 (68). Светлана Кузнецова (Россия) — 382...
87 (85). Варвара Грачёва (Россия) — 287...
92 (91). Анастасия Гасанова (Россия) — 266.

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