Дарья Касаткина поднялась на 17-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 21 июня российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на 17-ю строчку, Людмила Самсонова — на 33-ю. В первой десятке изменений не произошло.



Чемпионская гонка WTA. 21 июня

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 3381.

2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3258.

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 2658.

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 2536.

5 (5). Ига Свёнтек (Польша) — 2385.

6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2195.

7 (7). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1898.

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 1886.

9 (9). Дженнифер Брэйди (США) — 1808.

10 (10). Кори Гауфф (США) — 1710.

...

12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 1647...

17 (22). Дарья Касаткина (Россия) — 1367...

26 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 982...

33 (81). Людмила Самсонова (Россия) — 803...

52 (48). Вера Звонарёва (Россия) — 525...

56 (59). Анастасия Потапова (Россия) — 516...

68 (65). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398...

71 (68). Светлана Кузнецова (Россия) — 382...

87 (85). Варвара Грачёва (Россия) — 287...

92 (91). Анастасия Гасанова (Россия) — 266.