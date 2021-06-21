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Карен Хачанов опустился на две строчки в рейтинге ATP

Карен Хачанов опустился на две строчки в рейтинге ATP
Антон Шебика
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В обновлённом рейтинге ATP от 21 июня российский теннисист Карен Хачанов опустился на 29-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, идёт вторым.

Рейтинг АТР. 21 июня
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 053.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8630.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7980.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 7425.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7305.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6120.
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 4815.
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4468.
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 3125.
...
24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2304...
29 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1965.

Даниил Медведев может встретиться с Тимом на Мальорке. Там же сыграет Джокович Даниил Медведев может встретиться с Тимом на Мальорке. Там же сыграет Джокович
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