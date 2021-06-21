Карен Хачанов опустился на две строчки в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 21 июня российский теннисист Карен Хачанов опустился на 29-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, идёт вторым.



Рейтинг АТР. 21 июня

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 053.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8630.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7980.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 7425.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7305.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6120.

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 4815.

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4468.

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 3125.

...

24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2304...

29 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1965.