Андрей Рублёв поднялся на третью строчку в чемпионской гонке ATP
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В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 21 июня российский теннисист Андрей Рублёв занял третью строчку, опередив испанца Рафаэля Надаля и немца Александра Зверева. В топ-10 также входят россияне Даниил Медведев и Аслан Карацев. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.
Чемпионская гонка ATP. 21 июня
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 5170.
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 4560.
3 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 3070.
4 (3). Александр Зверев (Германия) — 3015.
5 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 2940.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 2590.
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 2305.
8 (8). Аслан Карацев (Россия) — 1775.
9 (9). Янник Синнер (Италия) — 1510.
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 1470.
...
39 (36). Карен Хачанов (Россия) — 605.
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