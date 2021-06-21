Андрей Рублёв поднялся на третью строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 21 июня российский теннисист Андрей Рублёв занял третью строчку, опередив испанца Рафаэля Надаля и немца Александра Зверева. В топ-10 также входят россияне Даниил Медведев и Аслан Карацев. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.



Чемпионская гонка ATP. 21 июня

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 5170.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 4560.

3 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 3070.

4 (3). Александр Зверев (Германия) — 3015.

5 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 2940.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 2590.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 2305.

8 (8). Аслан Карацев (Россия) — 1775.

9 (9). Янник Синнер (Италия) — 1510.

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 1470.

...

39 (36). Карен Хачанов (Россия) — 605.