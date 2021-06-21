Даниил Медведев объяснил, почему решил выступить на Мальорке

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему принял решение сыграть на турнире ATP-250 на Мальорке. Его первым соперником будет победитель матча Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — Корентен Муте (Франция).

«Мне нравится играть на траве, просто нужно обрести уверенность на этом покрытии. Мы два года не играли на траве. Два года назад я был не тем игроком, которым являюсь сейчас. Мне трудно оценить себя, но я знаю, что могу успешно выступать на этом покрытии. Мне просто нужно найти баланс.

В Галле у меня было три дня на тренировки, этого недостаточно, чтобы почувствовать себя хорошо. Я проиграл в первом круге прекрасному теннисисту. Это было нелегко, поэтому я решил прибыть на Мальорку, чтобы провести ещё несколько матчей", — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

15 июня Даниил проиграл представителю Германии Ян-Леннарду Штруффу в первом круге турнира в Галле со счётом 6:7 (6:8), 3:6.