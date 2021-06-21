Арина Соболенко: по многочисленным просьбам сделала модную фотку
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сообщила, что прибыла в Истбурн для участия в турнире WTA.
«Hello. По многочисленным просьбам сделала модную фотку», — написала Соболенко.
Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко.
На минувшей неделе Арина в матче второго круга турнира в Берлине (Германия) уступила американке Мэдисон Кис со счётом 4:6, 6:1, 5:7. Соболенко на том турнире была посеяна под первым номером. В парном разряде Соболенко и её соотечественница Виктория Азаренко завоевали титул. В финале они обыграли американо-нидерландский дуэт Николь Меликар/Деми Схурс со счётом 4:6, 7:5, [10:4].
Первой соперницей Соболенко в Истбурне будет американка Бернарда Пера.
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