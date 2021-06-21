Надежда Петрова: «Большая тройка» постепенно рассыпается

Бывшая российская теннисистка Надежда Петрова оценила нынешнее состояние игроков «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Она постепенно рассыпается. Рафа хорош только на грунте, на быстрых кортах он уже довольно часто обыгрывается другими ребятами. Джокович интересная личность, у него были проблемы с мотивацией несколько лет назад. Он выходил и почти всухую проигрывал, но каким-то образом нашёл для себя новую мотивацию. Вероятно, как раз поработал с психологом. У него второе дыхание, он хочет стать единоличным лидером по «Шлемам». Возраст позволяет ещё играть и играть, он в отличной физической кондиции. Новак такой гибкий, у него нет серьёзных травм. Что же до Роджера, то прошлый год он пропустил, играет очень мало. У него есть шанс хорошо выступить на траве, может быть, после этого он и зачехлит ракетку», — цитирует Петрову «Рейтинг букмекеров».

На счету Петровой 13 титулов на турнирах WTA в одиночном разряде и 24 — в парном. В паре экс-третья ракетка мира дважды выигрывала Итоговый турнир и завоевала бронзу на Олимпиаде в Лондоне 2012 года. На турнирах «Большого шлема» её лучший результат в одиночном разряде — два полуфинала «Ролан Гаррос» (2003, 2005 годы), в парном разряде — финалы «Ролан Гаррос» (2012) и US Open (2010).