Анастасия Павлюченкова: Шарапова ни с кем из теннисисток никогда не дружила

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова рассказала, как отреагировала на сообщение от Марии Шараповой после поражения в финале «Ролан Гаррос». В поединке за титул россиянка проиграла чешке Барборе Крейчиковой. После матча Шарапова обратилась к Анастасии в «Твиттере»: «Несмотря на то что ты решила перекусить продукцией не того конфетного бренда, всё равно горжусь тобой».

«Для меня это каким-то потрясением не стало, но я не знаю, с чем связано такое внимание Марии. Прежде, наверное, я была бы в шоке. Но с возрастом это всё ушло, уже нет такого: «Блин, меня такая звезда поздравила. Как это круто!» Я сфокусирована на своей цели, и такого рода бонусы — дело третье.



Уже после финала я заходила в „Твиттер“, увидела её сообщение и ироничное замечание по поводу неправильного выбора конфет. Безусловно, мне приятна поддержка Шараповой, её слова о том, что она мной гордится. Тем более что Маша ни с кем из теннисисток никогда не дружила. Но это всё-таки не главное достижение в моей карьере», — цитирует Павлюченкову «Спорт-экспресс».

Для Анастасии это был первый финал турнира «Большого шлема» в карьере.