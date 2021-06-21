Определился соперник Даниила Медведева во втором круге турнира на Мальорке
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Французский теннисист Корентен Муте вышел во второй круг турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания), обыграв представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
Корентен дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 720 тыс. Муте поспорит с россиянином Даниилом Медведевым, посеянным под первым номером. Вторая ракетка мира стал обладателем уайлд-кард на этот турнир.
На минувшей неделе Даниил проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в первом круге турнира в Галле со счётом 6:7 (6:8), 3:6.
Мальорка. 1-й круг
21 июня 2021, понедельник. 14:40 МСК
51
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|2
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|6
85
Корентен Муте
К. Муте
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