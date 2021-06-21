Определился соперник Даниила Медведева во втором круге турнира на Мальорке

Французский теннисист Корентен Муте вышел во второй круг турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания), обыграв представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Корентен дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 720 тыс. Муте поспорит с россиянином Даниилом Медведевым, посеянным под первым номером. Вторая ракетка мира стал обладателем уайлд-кард на этот турнир.

На минувшей неделе Даниил проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в первом круге турнира в Галле со счётом 6:7 (6:8), 3:6.